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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez açıkladı! Yerli enerji payı yüzde 60'ı aştı
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    24.10.2020 - 14:18 | | DHA

    Bakan Dönmez açıkladı! Yerli enerji payı yüzde 60'ı aştı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı yüzde 60’ı aştı" dedi.

    Bakan Dönmez açıkladı! Yerli enerji payı yüzde 60'ı aştı

     

    Bakan Dönmez Twitter hesabından, elektrik üretim ve kurulu güç verilerine ilişkin açıklama yaptı.

    Bakan Dönmez, "Eylül’de enerjimiz yine çok yüksekti. Toplam üretimimiz 226 bin 917 GWh'i, toplam kurulu gücümüz ise 93 bin 207 megavatı (MW) buldu. Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60’ı aştı" ifadesini kullandı.

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