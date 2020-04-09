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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez duyurdu! Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak...
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    09.04.2020 - 15:14 | | İHA

    Bakan Dönmez duyurdu! Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak." dedi.

    Bakan Dönmez duyurdu! Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak...

    Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden gemi Yenikapı açıklarına demirledi. 

    BAKAN PAYLAŞTI

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

    HAZIRLIKLAR 1 AY SÜRECEK

    Geminin bir kaç gün içinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağı, uzman ekip tarafından yaklaşık 1 ay sürecek teknik hazırlıkların ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilecek hale geleceği öğrenildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı Fatih,  229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında. 

    Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kameradaKayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuturken, inceleme yapan polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.
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