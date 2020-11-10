Bakan Dönmez: Enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti

Bakan Dönmez yayınladığı mesajında, enerji sektörünün, dinamikleri her geçen gün değişen dünya düzeninden etkilendiğini bildirdi. İnsanların beklentileri ve taleplerinin de aynı ölçüde değişmeye başladığını kaydeden Dönmez, "Bu durum mesajların içeriği ve kullanılan iletişim teknolojilerinin yapısını da değiştirdi. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere sektöre hakim olan konular nedeniyle iletişimin dili ve tonlaması da zaman içinde farklılığa uğradı. Öte yandan Covid-19 gibi kriz dönemlerinde iletişimin önemi daha da arttı. Enerji çalışanlarımız en zor günde dahi hayatın durmaması için büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başındaydılar. Bu emek yoğun çabanın doğru anlatılması ve anlaşılması adına iletişim faaliyetleri önemli bir rol üstleniyor" dedi.

'ENERJİ HAYATIMIZIN HER ALANINDA'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için atılan adımların bugün daha net bir şekilde anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkezine insanı alan, karşılıklılık ve diyalog üzerine temellendirilen iletişim faaliyetleriyle bugün enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti. Türkiye'nin enerjide yaptığı ataklar ve Karadeniz'deki gaz keşfiyle birlikte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için atılan adımlar bugün daha net bir şekilde anlaşılıyor. Günlük faaliyetlerimizden en ileri teknoloji ürünlerine kadar enerji hayatımızın her alanında. Bizim temel amacımız ise ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlayarak enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak. Enerjinin her alanında Türkiye'nin arz güvenliğini daha da sağlam temellere oturtmak. Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Enerji Çalışanları Haftası'nı kutluyor, oluşturulan bu farkındalığın enerji sektörünün cazibesini daha da artıracağına inanıyorum."