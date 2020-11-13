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13.11.2020 - 10:42 | | DHA

Bakan Dönmez: 'Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz seferinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez: 'Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.

Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi. Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi.

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