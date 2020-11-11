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11.11.2020 - 10:36 | | DHA

Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.

Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151.325  megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" dedi.

Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Tacizci polisten kaçmak için ormanlık alana yaşam alanı kurmuş!Kütahya’da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan Süleyman G. (24), elektrik tamircisi kılığına giren polisler tarafından arkadaşına ait köy evinde yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Süleyman G.’nin polis tarafından aranırken, evinin yakınındaki ormanlık alanda çalılıklar arasına kurduğu yaşam alanında gizlendiği ortaya çıktı.
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