11.11.2020 - 10:36 | | DHA
Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151.325 megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" dedi.
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