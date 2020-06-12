BİST109.8350.62EURO7.67-0.74USD6.83-0.02ALTIN380.250.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı
    ABONE OL
    12.06.2020 - 20:53 | | AA

    Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,   Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın  ikinci yaşını kutladı.

    Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir  uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye  kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu'  kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere." ifadesini  kullandı.

     
    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

    Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı! Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

    Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı! Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

    Sıradaki Haber