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    23.04.2020 - 11:43 | | AA

    Bakan Dönmez'den 23 Nisan mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin en yüce temsilcisi Gazi Meclisimizin bir asırlık milli irade yolculuğu ve bu şanlı yolculuğu nice asırlara ulaştıracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez'den 23 Nisan mesajı

    Bakan Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

    Dönmez, "Yaşasın 23 Nisan" başlıklı videonun da yer aldığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

    "Milletimizin en yüce temsilcisi Gazi Meclisimizin bir asırlık milli irade yolculuğu ve bu şanlı yolculuğu nice asırlara ulaştıracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

    THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel uçuş! Ay yıldız çiziyor...TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.
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