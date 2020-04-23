Bakan Dönmez'den 23 Nisan mesajı

Bakan Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Dönmez, "Yaşasın 23 Nisan" başlıklı videonun da yer aldığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin en yüce temsilcisi Gazi Meclisimizin bir asırlık milli irade yolculuğu ve bu şanlı yolculuğu nice asırlara ulaştıracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."