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    24.07.2020 - 10:39 | | AA

    Bakan Dönmez'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

    Bakan Dönmez'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

     

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilenmesi için her şart ve koşulda sadece gerçeklerin peşinde koşan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı. 

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