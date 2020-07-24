24.07.2020 - 10:39 | | AA
Bakan Dönmez'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilenmesi için her şart ve koşulda sadece gerçeklerin peşinde koşan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı.
Muharrem İnce Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için yola çıktıCHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İHA’ya özel açıklamada bulunan İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.