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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez'den enerji sektörüne teşekkür
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    02.04.2020 - 15:01 | | AA

    Bakan Dönmez'den enerji sektörüne teşekkür

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket ve sivil toplum kuruluşlarına (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na gösterdikleri yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

    Bakan Dönmez'den enerji sektörüne teşekkür

    Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

    Enerji sektörünün elini taşın altına koymaya hazır olduğuna dikkati çeken Dönmez, sektörün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından baştılan kampanyaya ilk günden beri yoğun ilgi gösterdiğini ve bunun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

    Dönmez, "Elektrik, doğal gaz, maden, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket ve STK’larımız kampanyaya en hızlı şekilde dahil olarak güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Sektörümüzün tüm paydaşlarına bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Başta sağlık çalışanları olmak üzere hayat akışının sekteye uğramaması için sahada görevli herkese enerjileriyle destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

    "Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün millet olarak hep birlikte dayanışma günüdür. İnanıyorum ki bu günler gelip geçtiğinde bu dayanışma ruhu bizi birbirimize daha fazla bağlayacak. Dünden daha güçlü olacağız. Yarınlarımızı da bu güç ve ruhla inşa edeceğiz."

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