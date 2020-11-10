Bakan Elvan: Dönüşüm programına odaklanacağız

Elvan, yeni görevine başlaması vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının esasının, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanması olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip olduğuna işaret eden Elvan, kurumların güçlendirilmesi ve kuralların etkili bir biçimde işletilmesinin önemini vurguladı.

Elvan, oluşturacakları politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır. "

Elvan, uygulayacakları ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşların üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini gidermek olmak üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programları hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.