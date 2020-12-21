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21.12.2020 - 15:43 | | AA

Bakan Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Bakan Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta görüştüklerini belirterek, "Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Raporu Elvan'a sunuldu

Hak-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyon tarafından çalışma hayatı, sendikal mevzuat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı "Hak-İş Konfederasyonu Raporu'nun" hazırlandığı ve Bakan Elvan’a takdim edildiği aktarıldı.

Ziyaretin ardından Arslan'ın, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi'ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını Bakan Elvan'a takdim ettiği bildirildi.

Balkona bağladıkları köpeği ölüme terk eden aileye para cezasıEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde sahiplenmek için evin balkonuna bağlanan ancak sabah asılı şekilde ölü bulunan sokak köpeğiyle ilgili aileye 1902 lira ceza verildi. Köpeğin, bağlandığı balkondan kaçmak için atladığı, bu sırada boynundaki ip nedeniyle asılı kalarak öldüğü tahmin ediliyor.
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