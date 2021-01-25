25.01.2021 - 09:54 | | DHA
Bakan Elvan: Mükelleflerimizin vergilerini erteledik
Bakan Elvan: Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.
Bakan Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.
Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybettiEsenyurt'tan gelen bir son dakika haberine göre, 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.