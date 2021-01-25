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25.01.2021 - 09:54 | | DHA

Bakan Elvan: Mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Bakan Elvan: Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.

Bakan Elvan: Mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Bakan Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.

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