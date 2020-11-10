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10.11.2020 - 14:21 | | AA

Bakan Elvan'dan 'teşekkür' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'dan 'teşekkür' paylaşımı

Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti.

Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.

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