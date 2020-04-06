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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü
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    06.04.2020 - 13:10 | | İHA

    Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek için Bakanlığın İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle video konferans yaptı.

    Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü

    Türkiye’nin korona virüs ile (Covid-19) mücadelesi kapsamında illerle koordinasyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakan Ersoy, bu süreçteki görüşmelerini, gruplandırılan illerle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

    Görüşmelerin ilk etabını bugün İstanbul, Konya, Kocaeli, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürleri ile yapan Bakan Ersoy’un değerlendirme toplantıları iki gün daha sürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, sektörlere ilişkin alınan tedbirleri aktardığı görüşmelerde, il müdürlerine atılması gereken adımlar hakkında bilgiler verilecek.

      Kuzeni corona virüse yakalandı! Canlı yayında anlattı: 190 boyunda dağ gibi ama...Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Corona virüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı.
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