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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Ersoy: Mayıs ortasında yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz
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    19.04.2020 - 15:05 | | DHA

    Bakan Ersoy: Mayıs ortasında yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mayıs ayının ortasından itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz" dedi.

    Bakan Ersoy: Mayıs ortasında yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Ersoy bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, profesyonel turist rehberlerine ilişkin kredi hazırlığını Maliye ve Hazine Bakanlığı ile tamamladıklarını bildirdi. Bakan Ersoy, "Bakanlık internet sitesi üzerinden, çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyorlar. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Yaklaşık 8 bin aktif rehber var. Bu rehberlerin tamamı yararlanabilecek" dedi.

    'İLAVE EDECEĞİZ'

    Bakan Ersoy, müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan müze kartların süresinin de uzatılacağını belirterek, "Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz" diye konuştu.

    'TANITIMA YENİDEN BAŞLIYORUZ'

    "Mayıs ayının ortasından itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz" diyen Bakan Ersoy, ülkeler ve onların havalimanlarının olduğu bölgeler bazında başlatacakları bu çalışmalar kapsamında, hedef pazarların ulusal ve sosyal medyalarında çok ciddi tanıtım yapacaklarını kaydetti.

     

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