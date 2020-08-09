Bakan Karaismailoğlu bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıklandı

Bakan Karaismailoğlu bayram tatili süresinde havayolunda yapılan seyahat bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bayramda 8 bin 121’i iç hat ve 4 bin 27’si dış hat olmak üzere toplamda, 12 bin 148 seferde, 814 bin 477’si iç hatlarda, 387 bin 697’si de dış hatlarda olmak üzere, toplamda 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle turizm sezonu ile bayram tatilinin bir arada olması nedeniyle havayolu hatlarımızda sevindirici yoğunluk yaşandı.”

Otoyollarda 3 milyon 194 bin 394 araç

Bayram öncesinde özellikle Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere birçok yolu bayram için geçici olarak hizmete alarak, bayram gidiş ve dönüşlerdeki muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısı 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısının toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi.

Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımız bu şekilde daha güvenli ve konforlu seyahat etme imkanı buldu. Sevdiklerine giderken rahat ve güvende olan vatandaşlarımız, bayram sonunda yuvalarına rahat bir şekilde kavuşmanın huzurunu yaşadı” dedi.

YHT’lerde 27 Bin 923 yolcu taşındı

Kurban Bayramı süresinde Yüksek Hızlı Trenlerde taşınan yolcularla ilgili de bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlık olarak şehirler arası yük ve yolcu ulaşımında demiryollarımızı daha aktif ve yoğun olarak kullanmak istiyoruz. Bu bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır” diye konuştu.

Marmaray ve Başkentray’da 1 milyon 715 bin 976 yolcu taşındı

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlere ilişkin de bilgi vererek, “Bayram süresince Marmaray’da 1 milyon 592 bin 455 yolcu, Başkentray’da da 123 bin 521 yolcunun taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu” ifadelerini kullandı.