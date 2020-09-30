Bakan Karaismailoğlu, hava yolu taşımacılığındaki gelişmeleri anlattı

Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı'nda yapılacak yeni terminal binası alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden, medeniyetlerin beşiği Malatya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karaismailoğlu, Malatya'nın çiftçisinden sanayicisine, işçisinden zanaatkarına durmaksızın üreterek ülkenin ekonomik canlılığına büyük katkı sağladığını söyledi.

Karaismailoğlu, bakanlık olarak yatırımlarla Malatya'nın daha güçlü kalkınması, vatandaşların refahının ve hayat kalitesinin yükselmesi için aralıksız çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, bütünsel kalkınma için 81 vilayetin her köşesinde yeni yatırımları, dünyanın gıpta ettiği dev projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu yatırımlarımız içinde havalimanlarımız ve hava yollarımız büyük önem taşıyor. Ülkenin her noktası karadan olduğu gibi havadan da birbiriyle bağlanırken, aynı zamanda dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize hedef gösterdiği gibi, kısa bir süre içinde 'hava yolu, halkın yolu' oldu. Havacılıkta özel sektörün önünün açılması ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. Bu büyümeyi nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kılmak için pek çok yatırım yaptık. 2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonu aştı. Bu yatırımlarla sektör ciromuz 2,2 milyar dolarlardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini aldı."

"Ulaşım ve haberleşme bizler için her daim milli bir mesele olmuştur"

Türkiye'nin bugün sadece bölge için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ülke sathında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz, ülkemizi büyük hedeflerine taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme, 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası başlığı altında, bugüne kadar yapılan yatırımlara değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işleri sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz."

Malatya'daki yatırımlar

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, Türkiye'nin rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını ve tüm projeleri yakinen takip ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada sürekli büyüyen ekonomisiyle Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığının ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan devrim niteliğindeki hava yolu yatırımları, bu alanda tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında 1096 olan uçak trafiği 2019 yılında yüzde 392 artışla 5 bin 389'a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 750 bine yaklaştı. Mevcut kapasitesi 500 bin yolcu olan terminal binasının kapasitesini artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duydu. Hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Proje çalışmalarını tamamladık ve 2 Kasım 2020 tarihinde Malatya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı ihalesini gerçekleştireceğiz."

Malatya'ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandıracaklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Sadece terminal binası yapmakla kalmayacağız. Aynı zamanda 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa edeceğiz. Yani Malatya'ya 4 başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleriyle Malatya, hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında sağlanacak artış, bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak. Ticaret faaliyetleri daha da hareketlendirecek. Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendiriyor, tüm Türkiye'yi olduğu gibi Malatya'yı da geleceğe hazırlıyoruz. Halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileri olarak, ülkemiz ve Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hiç durmadan çalışarak hep birlikte inşa edeceğiz."