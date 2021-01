Bakan Karaismailoğlu: Her bir mühendisimiz, işçimiz inançla çalışmakta

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün gece Adıyaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Burada İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yapımı tamamlanan Adıyaman Üniversitesi girişindeki Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, yapılan hizmetler ile Adıyaman'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından, ulaştırma ve haberleşme alt yapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman'ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her dünya ile bağlıyoruz. Tarıma, sanayiye, turizme, ihracata, eğitime, kültüre, sosyal gelişime can suyu olmak için dağları tüneller ile deliyor, nehirleri köprüler ile aşıyoruz. Aşkla sevdiğimiz vatanımızın her köşesi ve her refaha kavuşmadan bize de durmak yok. İnşallah 2023 yılı ve sonrasında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda çok daha büyük adımlar atmış olacağız. İnsanımıza iş ve aş olacak yatırımlarla şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz zenginliğe ve berekete kavuşacaktır. Anadolu’muzun dört bir yanında faal durumda olan 3 bin 500 şantiyemizde her bir mühendisimiz, her bir işçimiz, inançla çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından törene katılanlar ile birlikte köprülü kavşağın kurdelesini keserek hizmete açtı.