MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu: Her bir mühendisimiz, işçimiz inançla çalışmakta
ABONE OL
23.01.2021 - 15:21 | | AA

Bakan Karaismailoğlu: Her bir mühendisimiz, işçimiz inançla çalışmakta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Anadolu’muzun dört bir yanında faal durumda olan 3 bin 500 şantiyemizde her bir mühendisimiz, her bir işçimiz, inançla çalışmaktadır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Her bir mühendisimiz, işçimiz inançla çalışmakta

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün gece Adıyaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Burada İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yapımı tamamlanan Adıyaman Üniversitesi girişindeki Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, yapılan hizmetler ile Adıyaman'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından, ulaştırma ve haberleşme alt yapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman'ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her dünya ile bağlıyoruz. Tarıma, sanayiye, turizme, ihracata, eğitime, kültüre, sosyal gelişime can suyu olmak için dağları tüneller ile deliyor, nehirleri köprüler ile aşıyoruz. Aşkla sevdiğimiz vatanımızın her köşesi ve her refaha kavuşmadan bize de durmak yok. İnşallah 2023 yılı ve sonrasında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda çok daha büyük adımlar atmış olacağız. İnsanımıza iş ve aş olacak yatırımlarla şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz zenginliğe ve berekete kavuşacaktır. Anadolu’muzun dört bir yanında faal durumda olan 3 bin 500 şantiyemizde her bir mühendisimiz, her bir işçimiz, inançla çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından törene katılanlar ile birlikte köprülü kavşağın kurdelesini keserek hizmete açtı.

    İstanbul'da dilencinin kundağından oyuncak bebek çıktıİstanbul Şile'de "Kardeşler aç abi" pankartıyla dilenen kadının kucağından oyuncak bez bebek çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da hayatı durduran çalışma! Yarına kadar sürecek

    İstanbul'da hayatı durduran çalışma! Yarına kadar sürecek

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlarda! Kabine Toplantısı ne zaman, tedbirler esnetilecek mi?

    Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlarda! Kabine Toplantısı ne zaman, tedbirler esnetilecek mi?

    Sıradaki Haber