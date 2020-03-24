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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Koca dün müjdeli haberi açıklamıştı! Ek ödeme ücretleri belli oldu
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    24.03.2020 - 12:46 |

    Bakan Koca dün müjdeli haberi açıklamıştı! Ek ödeme ücretleri belli oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık çalışanların yönelik olarak ek ödemenin tavandan ödeneceğini söylemişti. Peki sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? İşte cevabı...

    Bakan Koca dün müjdeli haberi açıklamıştı! Ek ödeme ücretleri belli oldu

    Corona virüs salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.

    İŞTE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAK EK ÖDEMELER

    Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu. İşte yapılacak ek ödemeler...

    Doktor: (1/4) 6 bin TL

    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri: (1/4) 1625 TL

    Ön lisans: 1260 TL

    Lise (2/3): 505 TL

    (Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

    EK ÖDEME NEDİR?

    Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

    Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaSosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
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