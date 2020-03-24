Bakan Koca dün müjdeli haberi açıklamıştı! Ek ödeme ücretleri belli oldu

Corona virüs salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.

İŞTE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAK EK ÖDEMELER

Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu. İşte yapılacak ek ödemeler...

Doktor: (1/4) 6 bin TL

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri: (1/4) 1625 TL

Ön lisans: 1260 TL

Lise (2/3): 505 TL

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.