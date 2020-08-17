BİST1.0850.12EURO8.760.57USD7.390.46ALTIN464.080.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız
    ABONE OL
    17.08.2020 - 10:17 | | DHA

    Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz" dedi.

    Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    "Bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan, Bakanlığımıza ve belediyelerimize başvurarak evlerinin risk tespitlerini bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum. Bu dönüşümü çocuklarımızın geleceği için, devlet millet iş birliği ile gerçekleştirelim. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

    Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attıBağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağının altında gizledi, sonra cebine attı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle halay başı gelin, sonu damat oldu!

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle halay başı gelin, sonu damat oldu!

    Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

    Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

    Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

    Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

    Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Tarihteki önemi nedir?

    Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Tarihteki önemi nedir?

    Sıradaki Haber