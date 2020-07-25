Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, birtakÄ±m inceleme ve ziyaretlerde bulunmak Ã¼zere AydÄ±n'a geldi. Ã‡Ä±ldÄ±r HavalimanÄ±'nda AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Aksoy, AK Parti AydÄ±n Milletvekilleri Mustafa SavaÅŸ, RÄ±za PosacÄ±, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–mer Ã–zmen tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan Kurum, ilk ziyareti AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Aksoy gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Valilik ziyareti sonrasÄ±nda Bakan Murat Kurum, Cumhur Ä°ttifakÄ± ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n Ä°l Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. Bakan Kurum, yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼ren toplantÄ± sonrasÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

'AYDIN Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ° KARARLARI BÄ°RLÄ°KTE ALDIK'

ToplantÄ±da AydÄ±n iÃ§in Ã¶nemli kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Bakan Murat Kurum, "2002 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kadar AydÄ±n'a tam 25 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k.Â UlaÅŸÄ±mdan turizme, Ã§evre ÅŸehircilik anlamÄ±nda birÃ§ok alanda devrim niteliÄŸindeki yatÄ±rÄ±mlarÄ± AydÄ±n'Ä±mÄ±za kazandÄ±rdÄ±k. BugÃ¼n de yapÄ±lan toplantÄ±da AydÄ±n iÃ§in Ã¶nemli kararlarÄ± birlikte aldÄ±k. AydÄ±n Ã¼lkemizin yÃ¼zde 70 jeotermal kaynaÄŸÄ±na sahiptir. Åžehirde 36 jeotermal tesis var. Buradaki jeotermal tesislerinin hava kalitelerini incelemek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ±mÄ±z Hava KirliliÄŸi YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi ile tÃ¼m jeotermal tesisleri hava kalitelerini an ve an izleyeceÄŸiz. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu verilere anlÄ±k ulaÅŸabilecek. YÄ±l sonuna kadar tÃ¼m tesisler hava kirliliÄŸini Ã¶lÃ§mek Ã¼zere Ã¶lÃ§Ã¼m cihazlarÄ±nÄ± yÃ¶netmelik Ã§erÃ§evesinde takmalarÄ± zorunluluÄŸu getiriyoruz. BÃ¼tÃ¼n tesislerin Ã§evre mevzuatÄ±na uygunluÄŸunun takibini anlÄ±k yapÄ±yor olacaÄŸÄ±z. YÄ±l sonuna kadar tÃ¼m tesislerimiz hava kalitesini Ã¶lÃ§en hava Ã¶lÃ§Ã¼m cihazÄ± takmak durumundalar" dedi.

'7 GÃœN 24 SAAT Ã–LÃ‡ÃœM YAPILACAK'

Jeotermal enerjiden faydalanarak ÅŸehrimizin Ä±sÄ±tma sistemi kurulmasÄ± ve bu bÃ¶lgede turizmi artÄ±racak iÅŸlemlerin yapabilmek amacÄ±yla bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±na da dikkati Ã§eken Bakan Kurum, "BÃ¶lgede seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±, tarÄ±mÄ±, turizmi ve istihdamÄ± artÄ±racak Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±mÄ± da atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Jeotermal kaynaklardan Ä±sÄ±tma iÃ§inde faydalanÄ±lsÄ±n. Jeotermalin neden olduÄŸu hava kirliliÄŸini sÃ¼rekli Ã¶lÃ§Ã¼m yapmak amacÄ±yla AydÄ±n'a bir adet mobil Ã¶lÃ§Ã¼m cihazÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Cihaz 7 gÃ¼n 24 saat Ã¶lÃ§Ã¼m yapacak. Hava kirliliÄŸinin, Ã‡evre MevzuatÄ±'na uygun bir ÅŸekilde an be an denetimi yapacaÄŸÄ±z. Mevzuata karÅŸÄ± bir durum varsa kapatma dahil tÃ¼m cezai iÅŸlemleri yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

'MENDERES NEHRÄ°NÄ° KÄ°RLETENE CEZA YAÄžACAK'

Ã‡evreye Ã§ok duyarlÄ± olduÄŸunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "BÃ¼yÃ¼k Menderes Nehri HavzasÄ± var. Bu havza Afyonkarahisar, UÅŸak, Denizli ve AydÄ±n bÃ¶lgesini kapsÄ±yor. Bu havza sayesinde bu bÃ¶lgede tarÄ±mÄ± gÃ¼Ã§lendirecek sulama iÅŸlemlerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu kapsamda da denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Haziran ayÄ±nda yapÄ±lan denetimler Ã§erÃ§evesinde 14 tesisten 3'Ã¼neÂ mevzuata uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cezai iÅŸlem uygulandÄ±. AynÄ± sÃ¼reÃ§te mevzuata aykÄ±rÄ± devam etmeleri halinde de kapatma dahil her tÃ¼rlÃ¼ cezai iÅŸlem uygulamaya devam edeceÄŸiz. Belediyelerin arÄ±tma tesisi yapmalarÄ± iÃ§in maddi ve manevi her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸiz. Menderes Nehri'ni koruma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tÃ¼m bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zla birlikte yaparak 2023'e kadar bÃ¶lgemize kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Menderes Nehri'ni ÅŸehrimize kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Kirletenler iÃ§inde her tÃ¼rlÃ¼ cezai iÅŸlemi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve yapacaÄŸÄ±mÄ±zda belirtiyorum" dedi.

688 TOKÄ° KONUTU YAPILIYOR

AydÄ±n'da yapÄ±mÄ± devam eden TOKÄ° konutlarÄ±yla ilgilide konuÅŸan bakan Kurum, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu Sosyal Konut Projesi'nde bugÃ¼ne kadar tÃ¼m TÃ¼rkiye'de 940 bin konut yapÄ±ldÄ±. Ã‡ok yakÄ±n bir zamanda 1 milyon konutu yaparak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teslim edeceÄŸiz. Ä°ncirliova'da 206, Efeler'de 200, SÃ¶ke'de 200 ve Ã‡ine'de 82 konut olmak Ã¼zere toplam 688 konut Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. YakÄ±n zamanda bunlarÄ±n yapÄ±mÄ± tamamlanarak vatandaÅŸlara teslim edilecek."

AYDIN'A MÄ°LLET BAHÃ‡ESÄ° YAPILACAK

81 ilde Millet BahÃ§eleri'nin yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Bakan Kurum, "Nazilli'de 4 bin metrekarelik bir alanda Millet BahÃ§esi yapÄ±mÄ± iÃ§in inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. 'Efeler ilÃ§esinde bir Millet BahÃ§esi yakÄ±ÅŸÄ±r 'dedik. Bu kapsamda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, 'Ayter AlanÄ±' diye bilinen Adnan Menderes Ãœniversitesi altÄ±nda bulunan 92 bin metrekarelik alanda bir Millet BahÃ§esi'ni AydÄ±n'a kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Bu alanÄ±n hemen yanÄ±nda bulunan ve kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ± olarak Ã§ok riskli olan IlÄ±cabaÅŸÄ± mahallesi var. Burada Roman vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 485 baÄŸÄ±msÄ±z konutunda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ baÅŸlatÄ±yoruz. Bu alana yapacaÄŸÄ±m hem Millet BahÃ§esi hem de Ã¶zel konutlarla birlikte deprem riskini azaltacak Ã¶zel konut Ã¼reteceÄŸiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyaret ettikten sonra SÃ¶ke'de yapÄ±lacak olan TOKÄ° konutlarÄ± arazinde incelemelerde bulunacak.