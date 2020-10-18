85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacak
    ABONE OL
    18.10.2020 - 10:25 | | AA

    Bakan Pakdemirli: 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9'uncu Başvuru Çağrısı 1'inci Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli: 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacak

     

    Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak, yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Bu bağlamda TKDK’nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu. Açıklanan 1049 adet projeye 243 Milyon TL hibe desteği sağlanacak. 1049 projenin 11'i Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen, 1038'i ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 Milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

    Dansözlü korona eğlencesi kamerada!İstanbul Şişli’de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Urfalı Hikmet kimdir, kaç yaşında? Urfalı Hikmet ne kadar kazandı? Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesti!

    Urfalı Hikmet kimdir, kaç yaşında? Urfalı Hikmet ne kadar kazandı? Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesti!

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu!

    Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu!

    Sıradaki Haber