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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: 141 milyar lira hibe ve destek verdik
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    06.02.2020 - 12:46 | | AA

    Bakan Pakdemirli: 141 milyar lira hibe ve destek verdik

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik." dedi.

    Bakan Pakdemirli: 141 milyar lira hibe ve destek verdik

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır." dedi.

      Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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