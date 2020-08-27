Bakan Pakdemirli açıkladı! Yarın saat 18:00'da hesaba yatacak

Giresunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisadaki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı. Pakdemirli yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını belirtti.