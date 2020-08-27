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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli açıkladı! Yarın saat 18:00'da hesaba yatacak
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    27.08.2020 - 12:21 | | AA

    Bakan Pakdemirli açıkladı! Yarın saat 18:00'da hesaba yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

    Bakan Pakdemirli açıkladı! Yarın saat 18:00'da hesaba yatacak

    Giresunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisadaki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı. Pakdemirli yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını belirtti.

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