17.07.2020 - 17:19 | | DHA-AA
Bakan Pakdemirli duyurdu! '665 bin ton olmasını beliyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkta tahmini rekolte ile ilgili olarak, "Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var" dedi.
2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıklayan Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin devreye girerek fındık alımı yapacağını da sözlerine ekledi.