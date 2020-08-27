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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli duyurdu! Bir yıl ertelendi...
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    27.08.2020 - 15:09 |

    Bakan Pakdemirli duyurdu! Bir yıl ertelendi...

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu! Bir yıl ertelendi...

    Ayrıntılar geliyor...

    Gaziantep'te 'midye katmer'e yoğun ilgiGAZİANTEPLİ katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti. Yaycı, Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
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