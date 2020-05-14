BİST99.193-0.96EURO7.47-0.83USD6.92-0.76ALTIN386.520.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 10 bin ton limon ihracatına izin verildi
    ABONE OL
    14.05.2020 - 20:34 | | AA

    Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 10 bin ton limon ihracatına izin verildi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini bildirdi.

    Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 10 bin ton limon ihracatına izin verildi

    Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10.000 ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın. Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız."

    Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle limon ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

     

    Yardım bahanesiyle yaşlı kadının parasını çaldılarTokat'ta, belediyeden yardım amaçlı geldiklerini söyleyerek kandırdıkları E.Ç. (83) adlı kadının 2 bin lirasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

    Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    15 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İl il İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (Sahur) saatleri

    15 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İl il İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (Sahur) saatleri

    Sıradaki Haber