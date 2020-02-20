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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz
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    20.02.2020 - 10:53 | | DHA

    Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

    Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz

    Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini ifade etti.

    '2 GRAMI GEÇEMEYECEK'

    Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek" dedi.

    Yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

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