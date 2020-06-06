BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı ile suyun gücü milletle buluşacak
    ABONE OL
    06.06.2020 - 18:24 | | DHA

    Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı ile suyun gücü milletle buluşacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajının mega bir proje olduğunu belirterek "İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak dedi.

    Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı ile suyun gücü milletle buluşacak

     

    Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü töreni sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, mega bir projenin en kısa sürede bitirileceğini belirtti.

    Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı ile suyun gücü milletle buluşacak

    Pakdemirli, Zor bir coğrafyada yapılan önemli bir yatırımdır. Bu büyük yatırımla alakalı öngörülemeyen konular da ortaya çıkıyor. Ancak görünen o ki, önümüzdeki yılın ilk yarısına varmadan baraj tarafını kesinlikle bitirmiş olacağız. Ama ne zaman su tutarız ne zaman diğer kısımları hallederiz bunlarla ilgili hem kurumların eş zamanlı çalışması gerekiyor hem de yatırımların eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Bununla alakalı da maksimum bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak. Tüm çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız bir şekilde yerlerini değiştirmek durumunda kalıyorlar. Vatandaşlarımıza en iyi koşulları sağlamak için çalışıyoruz. En modern inşaat teknolojileri ile binalar inşa ediliyor. Yeni yerleşim yerini yemyeşil bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeni Yusufeli, inşallah deniz gibi bir manzaraya kavuşacak diye konuştu.

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arızaBağcılar tramvay hattında katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Katener telini tamir etmek için gelen ekiplerin çalışması devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    6 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

    6 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Kızı tarafından darbedilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu

    Kızı tarafından darbedilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu

    Sıradaki Haber