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HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı
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13.02.2021 - 15:04 | | AA

Bakan Pakdemirli zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ve vatandaşları, zirai don tehlikesi ve yoğun kar yağışına karşı uyararak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kış şartlarına dikkati çekti.

Paylaşımında, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesine yer veren Pakdemirli, kurumun iki infografiğini de kullandı.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde yarın günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının 15 Şubat Pazartesi günü sabah 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölge illerinin de yağıştan payını alacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat) ile kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı öngörülüyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı zirai meteorolojik uyarı ise özellikle Ege, Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsıyor.

Buna göre, yarın saat 21.00'den başlayarak 20 Şubat saat 12.00'ye kadar soğuk havanın etkisini bu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor.

Yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktıİstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. Korku dolu anların en net görüntüsü ortaya çıktı.
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