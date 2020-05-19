Bakan Pakdemirli'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük güvencesi, sahip olduğumuz en büyük zenginlik, gençlerimizin enerjisi, mücadele azmi ve gücüdür. Bu güçle daha nice büyük işler yapacak, ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz."