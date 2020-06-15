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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli'den Bingöl'e destek açıklaması
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    15.06.2020 - 14:35 | | AA

    Bakan Pakdemirli'den Bingöl'e destek açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl'deki depremde ilk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık." dedi.

    Bakan Pakdemirli'den Bingöl'e destek açıklaması

    Ayrıntılar geliyor...

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