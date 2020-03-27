Bakan Pakdemirli'den destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemelerinin bugün üreticilerimizin hesaplarına ödeneceğini duyurulmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak." dedi.

Destekler 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00’dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları şu şekildedir:

Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1 milyar 196 milyon TL

Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL

Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL

Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL

Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL

Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL"