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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli'den destek müjdesi
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    27.03.2020 - 13:23 |

    Bakan Pakdemirli'den destek müjdesi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize 106 milyon 155 bin TL daha ilave destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL destek ödenecek" dedi.

    Bakan Pakdemirli'den destek müjdesi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemelerinin bugün üreticilerimizin hesaplarına ödeneceğini duyurulmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak." dedi.

    Destekler 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00’dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

    Pakdemirli şöyle devam etti:

    "Üreticilerimizin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları şu şekildedir:

    Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1 milyar 196 milyon TL

    Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL

    Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL

    Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL

    Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL

    Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL"

    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden paylaştı! Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayınSağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
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