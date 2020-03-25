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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine uyarı
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    25.03.2020 - 15:27 | | AA

    Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine uyarı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

    Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine uyarı

    Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.

    Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.

    Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.

    Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
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