Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine uyarı

Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.