Bakan Pekcan açıkladı! Temassız gerçekleştiriliyor...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak’a yapılan ihracatın Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığınca koronavirüse (COVİD-19) karşı alınan önlemler kapsamında gümrüklerimizde, ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle tüm tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülmektedir.

Hali hazırda dünya genelinde birçok ülke virüsten olumsuz etkilenmiş, Irak’ta da 24.03.2020 itibarıyla koronavirüs kaynaklı 27 ölüm gerçekleşmiştir. Koranavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır.

Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için Bakanlığımız, gümrük personelimiz tüm hudut kapılarında olağan üstü bir özveri ile çalışmaktadır. Bu kapsamda 1 Mart 2020’den itibaren Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirilmektedir.

Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir. Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye’ye girişi yapılmaktadır.

Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel ve ambulanslar gümrük görevlilerimizle koordineli şekilde görev yapmakta, tüm şoförler sağlık taramasından geçirilmektedir. Tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde, Gümrük Kapısından 24.03.2020 tarihi itibariyle 1.072 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir.

Tır çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup, böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır. Önceliğimiz halkımızın sağlığını temin edecek önlemleri alırken, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir.

Bu vesileyle görevlerinin başında bir taraftan sağlık ve güvenlik önlemleri alırken, ticaretin aksamaması için özveri ile gece gündüz çalışan tüm gümrük personelimize teşekkür ederiz."