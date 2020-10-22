22.10.2020 - 23:18 | | DHA
Bakan Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Borisov ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Lachezar Borisov ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.