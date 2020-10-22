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22.10.2020 - 23:18 | | DHA

Bakan Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Borisov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Lachezar Borisov ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Borisov ile görüştü

Bakan Pekcan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Ekonomi Bakanı Lachezar Borisov ile gerçekleştirdiğimiz video konferansta TIR geçişlerinde yaşanan sıkıntılar da dahil olmak üzere ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ele aldık" dedi.

Bakan Pekcan, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Borisov ile görüştü


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