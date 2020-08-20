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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı
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    20.08.2020 - 11:23 | | İHA

    Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı

     Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.

    Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı. E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz. 2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.

    Sahası ve kulübü olmayan beyzbolun, sopası yoğun ilgi görüyorBeyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.
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