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08.02.2021 - 17:45 | | AA

Bakan Pekcan Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile bir araya geldi.

Bakan Pekcan Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı ile görüştü

 

Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda iki ülke arasında 2001 yılından beri yürürlükte olan ve ticari ilişkilere önemli katkıda bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması yönünde karar alındı.

İki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarına değinilen görüşmede, yatırımların artırılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca bu yıl içerisinde en kısa sürede Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ve yılın ilk yarısında bir yatırım forumu düzenlenmesi hususunda da mutabık kalındı.

Öte yandan Türk firmalarının Makedonya'da enerji projelerine daha fazla iştirak etmesi konusu da değerlendirildi.

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