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    14.09.2020 - 15:30 | | DHA

    Bakan Pekcan önemli işbirliğini duyurdu!

    Ticaret Bakanı Pekcan: Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile KOSGEB, işletmelerimize akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir işbirliğine gitti. Buna göre HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği kapsamına alındı.

    Bakan Pekcan önemli işbirliğini duyurdu!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile KOSGEB arasında varılan işbirliği kapsamında, işletmelerin belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB’ten geri alabileceğini bildirdi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile KOSGEB’in, işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir işbirliğine gittiğini bildirdi. HAK ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB “İşletme Geliştirme Destek Programı- Belgelendirme Desteği” kapsamına alındı. İşletmeler, belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB’ten geri alabilecek.

    Konuyla ilgili olarak Bakan Pekcan’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “HAK ile KOSGEB, işletmelerimize akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir işbirliğine gitti. Buna göre HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB ‘İşletme Geliştirme Destek Programı- Belgelendirme Desteği’ kapsamına alındı. İşletmelerimiz belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB’ten geri alabilecek. HAK’ın akreditasyon faaliyetlerine yönelik destek ve katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür eder; uygulamanın tüm işletmelerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadeleri kullanıldı.

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