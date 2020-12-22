Bakan Pekcan'dan 'İngiltere' açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, büyüme performansları ile dikkati çeken şirketlerin ödüllendirildiği bu etkinliği, şirketlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından oldukça değerli bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir ülke olduğunu dile getiren Pekcan, hızlı büyüme, kalkınma ve dünyanın en üst gelir grubundaki ülkeler arasına girme hedefleri çerçevesinde daha fazla katma değer üretmek, daha fazla ihracat yapmak bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Pekcan, son yıllarda ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomileri üzerindeki etkisine dikkati çekerek, salgının küresel ekonomide hem arz hem de talep yönlü bir şok yarattığını belirtti. Pekcan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en ciddi küresel ekonomik daralmanın yaşandığını ve bunun etkisinin devam ettiğini vurguladı.

Bugün itibarıyla ABD’deki yönetim değişikliğinin, ABD’nin küresel ticarete ilişkin politika tercihlerinde bir değişikliği beraberinde getirebileceğini kaydeden Pekcan, "Özellikle yeni bir transatlantik iş birliği yaklaşımı görebiliriz." dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma görüşmeleri

Bakan Pekcan, Brexit'e bağlı olarak, Birleşik Krallık ile AB ve Türkiye arasında yeni ticaret rejiminin belirginleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakınen takip ettiğimizi, İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte, AB ile İngiltere anlaşmaya vardıkları anda kendi anlaşmamızı imzalayabilecek durumdayız. Ancak AB ile Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen anbean takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz."

Pekcan, süreci merak eden iş insanlarına yönelik de "Birleşik Krallık makamları ve AB ile yakın temastayız ve iş insanlarımıza mağduriyet yaratacak bir durum olmaması için çalışmalarımızı üstün bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edecek"

Bölgeselleşme anlamında geçen günlerde önemli bir diğer gelişmeye tanık olduklarını söyleyen Pekcan, "Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkelerini içine alan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girmesi öngörülen Anlaşma dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşmasını teşkil ediyor. Türkiye olarak bu oluşumun etkilerini yakından takip ediyor ve gerekli inisiyatifleri alıyor olacağız." diye konuştu.

Pekcan, Kovid-19 salgınının da önümüzdeki süreçte küresel ticaret yapısına bazı etkilerinin olacağını dile getirerek, "Salgınla birlikte ve salgın sonrasında uluslararası firma ve üreticilerin, kendilerine ve tüketicilere daha yakın coğrafyalardaki tedarik ağlarına ağırlık vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin pek çok AB firmasına sorulduğunda, yakın gelecekteki en önemli tedarik ortakları arasında Türkiye’yi gösteriyorlar. Kuşkusuz bunda, Türkiye’nin AB’ye coğrafi yakınlığı ile birlikte, üretim ve ihracat altyapımızdaki dinamizm, kalite standartlarımız ve zengin beşeri kaynaklarımız önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her durumda, küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün AB iş çevrelerine sorduğunuzda, Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesine ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar, çünkü bunun kendileri için de ne kadar geniş bir açılım sağlayacağını, yeni iş imkanlarını doğuracağını biliyorlar. Kovid-19 salgını aslında bize, uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede, umuyoruz ülkeler birbirlerine suni engeller çıkarmadan, adil rekabet şartlarında ticaret ve yatırım ilişkilerine devam ederler. Bizler uluslararası rekabet anlamında firmalarımıza ve rekabet gücümüze güveniyoruz. Sizlerin yenilikçi yaklaşımlarınıza, işletmelerinizde inovasyon yapma gayretlerinize ve üretim azminize güveniyoruz. Sizlerin bu azim ve çabasının ülkemizin kaynakları ile birleşmesiyle hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız."