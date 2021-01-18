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18.01.2021 - 12:16 | | AA

Bakan Pekcan'dan önemli açıklama

Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil." dedi.

Bakan Pekcan'dan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı. Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır."

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