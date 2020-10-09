Bakan Selçuk: 159 bine yakın işverenimize 'Normalleşme Desteği' sağladık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini bildirdi. İşverenlerin 1 Ağustos itibariyle devreye giren Normalleşme Desteği'nden yararlanmak için talepte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, "159 bine yakın işverenimiz Normalleşme Desteği'nden yararlanma hakkını elde etti. Bu kapsamda, 159 bine yakın işverenimize 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık" dedi.

BAŞVURULAR E-SGK ARACILIĞIYLA

Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olabileceğini kaydederek, işverenlerin izlemesi gereken adımlara ilişkin, "Normalleşme Desteği'ne başvuru yapmak isteyen iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir" diye konuştu.

Normalleşme Desteği'nden yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, işlemin onaylanması durumunda bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek duyulmadığını hatırlattı.

DESTEK 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan iş yerlerindeki, kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek 31 Aralık'a kadar sürecek. Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık, ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGKya ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.