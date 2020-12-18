18.12.2020 - 12:23 | | AA
Bakan Selçuk açıkladı! 186 milyon lira gönderildi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini bildirdi.
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Defne toplayarak günde 500 lira kazanıyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.