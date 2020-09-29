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    29.09.2020 - 09:35 | | AA

    Bakan Selçuk açıkladı! 5 Ekim’de hesaplara yatıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk açıkladı! 5 Ekim’de hesaplara yatıyor

    Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

    Başkentte 750 polis, eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi yaptıAnkara'da bulunan eğlence mekanlarında, 750 emniyet mensubunun katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğlence mekanlarında sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 750 polis, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki eğlence mekanlarına tek tek girerek denetimlerde bulundu.
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