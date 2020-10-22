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    22.10.2020 - 15:56 |

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler başladı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi.

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

    Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye toplam 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.

    2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarların ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim görenler öğrencilerimiz için 2.317 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3.475 TL ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4.634 lira ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

    Buna göre; SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak.

    Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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