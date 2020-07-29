BİST1.144-0.77EURO8.190.76USD6.950.31ALTIN437.710.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor
    ABONE OL
    29.07.2020 - 10:40 |

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

    “131 BİN ÇOCUĞUMUZ İÇİN 138 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ”

    Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı Ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

    Bakan Selçuk, “Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

    Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

    "Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişti, 5 yıl sonra yazar olduİzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye ayrımcı bir dille eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar, 5 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturdu. Olaydan sonra “kitap kurdu” olduğu ortaya çıkan Uçar’ın ismi yazdığı romanla yeniden gündeme geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bu aylarda 100, 50, hatta 0 vakaları görmeliyiz

    Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bu aylarda 100, 50, hatta 0 vakaları görmeliyiz

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Suç örgütü operasyonunda polise köpek saldırdı

    Suç örgütü operasyonunda polise köpek saldırdı

    Sıradaki Haber