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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor
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    05.10.2020 - 09:51 |

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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