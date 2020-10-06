85,74BİST1.1660.45EURO9.13-0.10USD7.76-0.04ALTIN476.41-0.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk açıkladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
    ABONE OL
    06.10.2020 - 11:16 | | AA

    Bakan Selçuk açıkladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

    Bakan Selçuk açıkladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

    Bakan Selçuk, 2020 ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden yaralanan 531 bin engelli vatandaşa da toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

    Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi. Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

    Kına gecesinde oynarken hayatını kaybettiBursa'da yasak olmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan Nermin Benli, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin oynarken yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması itiraflarla çözülüyor

    FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması itiraflarla çözülüyor

    Sıradaki Haber