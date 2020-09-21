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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk desteklerin toplam tutarını açıkladı
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    21.09.2020 - 11:49 | | AA

    Bakan Selçuk desteklerin toplam tutarını açıkladı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.” dedi.

    Bakan Selçuk desteklerin toplam tutarını açıkladı

    Ayrıntılar geliyor...

    Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgasıAntalya’nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.
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