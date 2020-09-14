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    14.09.2020 - 16:55 | | AA

    Bakan Selçuk duyurdu! Kamuda istihdam edilecekler

    Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ 805 gencin kamuda istihdam edileceÄŸini duyurdu.Â

    Bakan Selçuk duyurdu! Kamuda istihdam edilecekler

    Bakan SelÃ§uk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kurum ve kuruluÅŸlarda bÃ¼yÃ¼yen ve kamuda istihdam hakkÄ± kazanan genÃ§lerin tercih iÅŸlemlerinin 14 EylÃ¼l'de baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, 21 EylÃ¼l'e kadar devam edeceÄŸini bildirdi. BugÃ¼ne kadar bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kurum ve kuruluÅŸlarda yetiÅŸen 53 bin 659 gencin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bakan SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

    "GenÃ§lerin korunmasÄ± ve hayata en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in bakanlÄ±k olarak tÃ¼m imkanlarÄ± seferber ediyoruz. Devlet korumasÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±, eÄŸitimlerinin her aÅŸamasÄ±nda destekliyoruz. Devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ 805 gencimizi kamuda istihdam edeceÄŸiz. Devlet korumasÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ hayatÄ±na baÅŸlayarak Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ± ve bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± son derece mutluluk verici. EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n kamuda istihdam edilmenin bilinciyle Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±na gÃ¼veniyoruz."

    Ã–te yandan, yerleÅŸtirme iÅŸlemleri iÃ§in tercih kÄ±lavuzu bugÃ¼n itibariyle bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayÄ±nlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi Ã¼zerinden yapÄ±labilecek.

    Anakra'da feci kaza! 3 kardeÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybettiAnkara'da Osman (24), Muhammet RaÅŸit (18) ve Atilla BostancÄ± (17) kardeÅŸler, içinde bulunduklarÄ± otomobilin bariyerlere çarparak takla atmasÄ± sonucu öldü. 3 kardeÅŸten geriye, babalarÄ±yla çektirdikleri fotoÄŸraf kaldÄ±.
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