Bakan SelÃ§uk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kurum ve kuruluÅŸlarda bÃ¼yÃ¼yen ve kamuda istihdam hakkÄ± kazanan genÃ§lerin tercih iÅŸlemlerinin 14 EylÃ¼l'de baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, 21 EylÃ¼l'e kadar devam edeceÄŸini bildirdi. BugÃ¼ne kadar bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kurum ve kuruluÅŸlarda yetiÅŸen 53 bin 659 gencin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bakan SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GenÃ§lerin korunmasÄ± ve hayata en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in bakanlÄ±k olarak tÃ¼m imkanlarÄ± seferber ediyoruz. Devlet korumasÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±, eÄŸitimlerinin her aÅŸamasÄ±nda destekliyoruz. Devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ 805 gencimizi kamuda istihdam edeceÄŸiz. Devlet korumasÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ hayatÄ±na baÅŸlayarak Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ± ve bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± son derece mutluluk verici. EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n kamuda istihdam edilmenin bilinciyle Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±na gÃ¼veniyoruz."

Ã–te yandan, yerleÅŸtirme iÅŸlemleri iÃ§in tercih kÄ±lavuzu bugÃ¼n itibariyle bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayÄ±nlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi Ã¼zerinden yapÄ±labilecek.